Umowiła się z nim na seks, po wszystkim zabrał jej samochód i uciekł Data publikacji 25.04.2023 Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przywłaszczenie mienia, kradzież pieniędzy, sprzętu komputerowego oraz telefonów. Kobieta poznała 28-latka na portalu społecznościowym i jeszcze tego samego dnia zaprosiła go do jednego z warszawskich hoteli. Kiedy się obudziła nie było już ani mężczyzny ani zaparkowanego przed hotelem bmw. Pokrzywdzona oszacowała straty na ponad 460 000 złotych.

Pokrzywdzona poznała się z mężczyzną na popularnym portalu społecznościowym. Po krótkiej rozmowie umówiła się z nim w jednym z hoteli w centrum Warszawy. W zamian za jego towarzystwo zaoferowała mu 500 euro.

Następnego dnia o poranku kobieta nie zastała już dopiero co poznanego mężczyzny. Wraz z nim sprzed hotelu „zniknęło” jej bmw warte ponad 300 000 złotych oraz wszystko to co w nim miała, czyli 5000 euro, 2000 dolarów amerykańskich, dwa najnowsze iphony oraz sprzęt komputerowy.

Kobieta o tym co ją spotkało zawiadomiła policję, a ustaleniem tożsamości sprawcy przestępstwa i jego zatrzymaniem zajęli się policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Potrzebowali na to zaledwie kilku dni.

Dzięki wnikliwej analizie nagrań z kamer monitoringu oraz intensywnym działaniom operacyjnym nie tylko szybko zlokalizowali i odzyskali warte ponad 300 000 złotych bmw, ale zatrzymali także poszukiwanego 28-latka. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu znaleziono skradziony sprzęt komputerowy oraz jeden z telefonów. Okazało się, że drugiego iphona mężczyzna dał w prezencie swojej żonie.

Mężczyzna usłyszał już zarzut. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.