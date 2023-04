Pijany kierowca autobusu wiózł pasażerów. Podróż skutecznie przerwali mu szczecińscy policjanci Data publikacji 25.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 1 promil alkoholu w organizmie miał kierowca autobusu liniowego, którego do kontroli drogowej zatrzymali w poniedziałek, 24 kwietnia br., w godzinach porannych policjanci ze szczecińskiej „drogówki”. To jeden z niechlubnych „antybohaterów” wczorajszego poranka. Był tak zmęczony, że… zasnął podczas kontroli.

W poniedziałek, 24.04. br. , po godzinie 7.00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Szczecinie, przy ulicy Rycerskiej zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę autobusu liniowego. Autobusem podróżowała pięcioosobowa grupa osób, które chciały dostać się do pracy. Podczas przeprowadzonej kontroli policjant wyczuł od kierującego alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna w organizmie miał blisko 1 promil. Jak się okazało, była to dla niego ogromna dawka, ponieważ podczas kontroli kierowca zasnął przy policjantach. 52-letni mężczyzna został zatrzymany i teraz będzie odpowiadał za swoje skrajnie nieodpowiedzialne postępowanie przed sądem.

Niestety pomimo licznych apeli policyjnych nie brakuje osób, które wsiadają za kierownicę swojego pojazdu będąc pod wpływem alkoholu. Kierowanie pojazdem zarówno w stanie po spożyciu, jak również w stanie nietrzeźwości jest ogromnym zagrożeniem dla wszystkich użytkowników dróg i na takie zachowania nie ma przyzwolenia!