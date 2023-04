Na wolnym uratował 64-latka Data publikacji 25.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas niedzielnej mszy w jednym z lubartowskich kościołów starszy mężczyzna nagle przewrócił się na posadzkę, zaczął tracić oddech i tętno. Z pomocą ruszył mu będący na wolnym sierż. szt. Cezary Lik. Policjant reanimował 64-latka do czasu przyjazdu karetki.

Zdarzenie miało miejsce w ubiegłą niedzielę, 23.04.2023 roku, w jednym z lubartowskich kościołów. Policjant wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, sierż. szt. Cezary Lik, był wtedy w czasie wolnym. Funkcjonariusz zauważył, że znajdujący się w kościele starszy mężczyzna nagle przewrócił się, zaczął tracić oddech i tętno. Funkcjonariusz z pomocą innych osób wyniósł mężczyznę z kościoła, ułożył go w miejscu bezpiecznym i przystąpił do reanimacji. W międzyczasie zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Przez cały czas policjant kontynuował reanimację, pomocy udzielał mu inny mężczyzna.

Dzięki prowadzonej reanimacji, 64-latek odzyskał funkcje życiowe i w tym stanie został przekazany ratownikom, którzy podłączyli go do specjalistycznego sprzętu i przetransportowali do szpitala, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego.

Pamiętajmy, że taka sytuacja może spotkać każdego, nie wahajmy się pomóc, gdyż liczy się każda minuta!

Sierż. szt. Cezary Lik pracuje w Policji od 2006 roku. Przez cały okres swojej służby związany jest z Wydziałem Prewencji, Ogniwem Patrolowo Interwencyjnym Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. Ponadto, poza służbą interesuje się sportem. Jego pasją są sporty sylwetkowe - kulturystyka. Cezary należy do federacji NPC i bierze czynny udział w zawodach, aktualnie jest w trakcie przygotowań do jesiennych startów w tej federacji.