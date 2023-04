Skradziony kamper, narkotyki, naruszenie nietykalności funkcjonariuszy – 39-letni mężczyzna zatrzymany i aresztowany Data publikacji 25.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sulechowscy policjanci doprowadzili do zatrzymania, a następnie aresztowania mężczyzny, który posiadał znaczne ilości środków odurzających o czarnorynkowej wartości kilkunastu tysięcy złotych. Ale to nie jedyne przestępstwa, jakie miał na swoim koncie zatrzymany. Na jego posesji kryminalni znaleźli także skradziony w Niemczech samochód. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.

W środę, 19 kwietnia 2023 roku kryminalni z Komisariatu Policji w Sulechowie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego busem mężczyznę. Ten na widok policjantów zatrzymał pojazd, ale zaraz chciał uciec pieszo. To mu się nie udało i został zatrzymany. Wraz z nim w samochodzie znajdował się pasażer, który pozostał w pojeździe.

Policjanci rozpoczęli legitymowanie mężczyzn, żeby ustalić ich tożsamość. Kierującym okazał się 30-letni mieszkaniec giny Trzebiechów, natomiast pasażerem 39-letni mieszkaniec gminy Bojadła. Badania wykazały, że obaj mężczyźni byli pod wpływem narkotyków. W pewnym momencie obaj mężczyźni zaczęli być agresywni w stosunku do policjantów, doszło nawet do naruszenia nietykalności cielesnej wykonujących swoje czynności funkcjonariuszy. Obaj mężczyźni zostali więc zatrzymani, a pojazd, którym się poruszali, zabezpieczono na policyjnym parkingu. W związku z czynnościami prowadzonymi w tej sprawie policjanci przeszukali posesję kierującego i pasażera. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych należących do 39-letniego pasażera kryminalni znaleźli środki odurzające: ponad 320 gramów amfetaminy, a ponadto metamfetaminę oraz marihuanę. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Ponadto podczas przeszukania policjanci znaleźli na posesji samochód typu kamper, który był zdemontowany na części. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd figuruje w policyjnych bazach danych jako skradziony na terenie Niemiec.

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty znieważenie funkcjonariuszy publicznych i naruszenia ich nietykalności cielesnej, za co według kodeksu karnego grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast 39-latkowi przedstawiono dodatkowo zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie przychylił się do wniosku świebodzińskiej prokuratury i aresztował 39-letniego podejrzanego na 3 miesiące.

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)