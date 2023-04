Podlascy policjanci rozbili szajkę włamywaczy działających na terenie całego kraju Data publikacji 25.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na 3 miesiące do aresztu trafili dwaj obywatele Gruzji, którzy są podejrzani o liczne włamania do domów. Tylko w drugiej połowie marca doszło do 6 takich zdarzeń na terenie województwa podlaskiego. Ich łupem padły wartościowe przedmioty, w tym biżuteria oraz pieniądze. 32 i 36-latek zostali zatrzymani przez podlaskich policjantów w powiecie mińskim tuż po kolejnym włamaniu. Mężczyźni usłyszeli w sumie po 7 zarzutów. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia. Jak podkreślają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy.

Przez dwa tygodnie marca podlascy policjanci otrzymali 6 zgłoszeń o włamaniach do domów. Do tych zdarzeń doszło na terenie powiatu białostockiego i monieckiego. Sposób działania sprawców za każdym razem był podobny. Włamywacze najczęściej wieczorem, pod nieobecność właścicieli, dostawali się do środka budynków przez drzwi tarasowe lub okna. Stamtąd zabierali wartościowe przedmioty. Ich łupem najczęściej padały biżuteria, pieniądze, ale również markowa torebka czy butelka whisky.

Tymi sprawami zajęli się kryminalni z komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji w Białymstoku. Analizując zebrany materiał dowodowy ustalili podejrzanych o te włamania. Okazali się nimi dwaj obywatele Gruzji, którzy na co dzień mieszkali na terenie województwa mazowieckiego. Zostali zatrzymani przez podlaskich policjantów chwilę po kolejnym włamaniu, tym razem do domu w powiecie mińskim. Przy 32 i 36-latku funkcjonariusze znaleźli skradzioną biżuterię i pamiątkowe monety. W ich mieszkaniu, mundurowi znaleźli różnego rodzaju biżuterię, telefony oraz inne przedmioty mogące pochodzić z włamań.

Obywatele Gruzji usłyszeli 5 zarzutów kradzieży z włamaniem i 2 jej usiłowania. Decyzją sądu obaj trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy podejrzewają, że mężczyźni działali na terenie całego kraju, dlatego sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Białymstoku / mw)

Film Podlascy policjanci rozbili szajkę włamywaczy działających na terenie całego kraju Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Podlascy policjanci rozbili szajkę włamywaczy działających na terenie całego kraju (format mp4 - rozmiar 4.38 MB)