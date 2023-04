Policjanci spełnili marzenie 8-letniego Dominika Data publikacji 25.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dominik w wypadku stracił rodziców, a sam doznał poważnych obrażeń. Jego marzeniem było wcielić się na jeden dzień w rolę policjanta. Mundurowi spełnili to pragnienie i zaprosili go do komendy. Policjant kryminalny tczewskiej jednostki na co dzień wspiera 8-latka i robi wszystko, aby uśmiech pojawiał się na twarzy chłopca. Na zakończenie wizyty Dominik otrzymał od policjantów m.in. legitymację policyjną, a komendant przekazał mu maskotkę pomorskich policjantów-słonika Popo.

Dominik to 8-letni mieszkaniec Tczewa, który w wyniku wypadku drogowego stracił oboje rodziców, a sam doznał poważnych obrażeń. Mały wojownik każdego dnia walczy o swoją sprawność. Opiekę nad chłopcem sprawują jego dziadkowie, którzy bardzo go wspierają. O uśmiech chłopca stara się również policjant z wydziału kryminalnego tczewskiej jednostki, który angażuję się w pomoc 8-latkowi. Marzeniem Dominika od zawsze było wcielić się na jeden dzień w rolę policjanta. Mundurowi spełnili to pragnienie i zaprosili go razem z dziadkami do komendy. Chłopiec miał okazję zobaczyć sprzęt służbowy, a także mógł usiąść za kierownicą radiowozu. Policjanci pokazali 8-latkowi pomieszczenie dla osób zatrzymanych, ponieważ był on ciekawy, jak wygląda policyjna cela. Dominik odwiedził także służbę dyżurną i zobaczył miejsce, w którym przyjmowane są zgłoszenia. Na zakończenie wizyty chłopiec otrzymał prezenty ufundowane przez funkcjonariuszy oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Tczewie. Gry planszowe, słodycze, zabawki, a także specjalnie przygotowaną imienną legitymację policyjną. Komendant jednostki insp. Marcin Malinowski przekazał 8-latkowi maskotkę pomorskich policjantów – Słonika Popo.

Mamy nadzieję, że wizyta zapadnie na długo w pamięci naszego małego fana. Dominikowi życzymy dużo zdrowia i siły. Mamy nadzieję, że otrzymane gadżety będą przypominały mu miło spędzone chwile.