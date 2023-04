Szybko, skutecznie i bezpiecznie – policyjni motocykliści trenowali na torze Data publikacji 26.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczne pościgi, szybki dojazd na miejsce wypadku, czy profesjonalne konwoje wymagają od policyjnych motocyklistów sporych umiejętności w kierowaniu tymi jednośladowych maszynami. Ich doskonalenie wiąże się z ciągłym treningiem. Tym razem lubuscy policjanci ruchu drogowego ćwiczyli na specjalnie przygotowanym torze pod okiem policyjnych ekspertów.

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni na drogach całej Polski panuje duży ruch motocykli. Każdego roku miłośnicy jednośladów czekają z niecierpliwością na pierwsze cieplejsze dni, by móc zasiąść za kierownicą swoich maszyn i pokonywać kolejne kilometry. Naturalnym jest, że po wyjechaniu na szosę, każdy motocyklista pragnie bezpiecznie wrócić do domu. To bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od jego zachowania na drodze, jednak swoją rolę mają do odegrania także policjanci. Gdy tylko na trasach pojawiają się pierwsi miłośnicy jednośladów, mundurowi także wsiadają na motocykle. Służba z wykorzystaniem tego środka transportu pozwala im jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo wszystkich podróżnych. Motocykle są zdecydowanie bardziej zwrotne i pozwalają funkcjonariuszom na łatwiejsze manewrowanie na drodze, a co za tym idzie dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Ma to duże znaczenie szczególnie podczas pościgów, które niestety także się zdarzają. Mimo, że wśród motocyklistów zdecydowana większość to kierowcy przestrzegający przepisy, to zdarzają się osoby, które je lekceważą i tym samym stwarzają zagrożenie dla samych siebie oraz innych podróżnych. To właśnie za takimi piratami drogowymi policjanci prowadzą pościgi, aby ich zatrzymać, wyciągnąć konsekwencje i tym samym skutecznie wyeliminować z ruchu drogowego. Profesjonalne działanie policjantów pełniących służbę na motocyklach wymaga jednak wielu treningów. Jazda jednośladem jest dla funkcjonariusza zdecydowanie bardziej wymagająca niż dla pozostałych kierowców. Wynika to z tego, że poza kierowaniem motocyklem, wykonuje on jednocześnie inne zadania takie jak reagowanie na wykroczenia i przestępstwa drogowe, zatrzymywanie ich sprawców, czy utrzymywanie stałej łączności z dyżurnym.

Dlatego też, policjanci stale doskonalą swoje umiejętności w jeździe motocyklem. Jeden z wielu treningów odbył się w dniach 24 i 25 kwietnia na torze w Starym Kisielinie. Mundurowi z lubuskiej drogówki szkolili się pod okiem ekspertów z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przed jazdą czekały na nich zajęcia teoretyczne, podczas których omówiono wiele aspektów związanych przede wszystkim z techniką jazdy motocyklem oraz bezpieczeństwem. Później policjanci musieli wykorzystać tą wiedzę już w praktyce. Czekał na nich bowiem tor, którego pokonanie było nie lada wyzwaniem. Pachołki ustawione blisko siebie znacznie utrudniały manewrowanie motocyklem, z czym jednak funkcjonariusze poradzili sobie bardzo dobrze. Poza tym trening obejmował także między innymi doskonalenie szybkiej jazdy, pokonywanie trudnych zakrętów, omijanie przeszkód na drodze, czy awaryjne hamowanie. Wszystkiemu przyglądali się eksperci z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, którzy służyli pomocą i radą, gdy pojawiły się jakieś pytania lub problemy. Tego typu ćwiczenia policjanci prowadzą cyklicznie. Niedawno brali oni udział w treningu jazdy radiowozem.

młodszy aspirant Mateusz Sławek

film: sierżant sztabowy Karol Florczak

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.44 MB)