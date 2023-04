Policjantka o wielkim sercu pomogła przyszłej mamie Data publikacji 26.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł. asp. Wioleta Szymanik to policjantka o niezwykle wielkim sercu, która pokazała, że nawet mała pomoc może sprawić, że czyjś dzień będzie lepszy. Jej dobra wola i chęć pomocy nie zna granic, co potwierdziła w swojej ostatniej akcji.

Policjantka w trakcie czynności służbowych poznała kobietę w ciąży, która niedługo ma urodzić. Los dla kobiety nigdy nie był przychylny. Funkcjonariuszka poznała jej historię. Młodszy Aspirant Wioleta Szymanik nie mogła przejść obok tego obojętnie i od razu przystąpiła do działania, aby pomóc przyszłej mamie.

Dziewczyna ta nie miała żadnych pieniędzy, bliskich osób, które byłby w stanie ją wesprzeć, ani rzeczy niezbędnych do przygotowania się na przyjście na świat dziecka. Mł. asp. Wioleta Szymanik zorganizowała zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy. Policjantce w ciągu kilku dni udało się zdobyć m.in. łóżeczko, wózek, ubranka, kosmetyki czy pampersy. W swoją akcję zaangażowała rodzinę, znajomych, przyjaciół oraz ludzi dobrej woli. Nie zastanawiając się ani chwili, postanowiła zrobić wszystko, co w jej mocy, aby pomóc dziewczynie i jej dziecku.

Kiedy przyszła mama otrzymała potrzebne rzeczy nie kryła zaskoczenia i wzruszenia, bo nie spodziewała się tak miłej niespodzianki. Do szefa wyszkowskich policjantów wpłynął list, w którym kobieta dziękuje policjantce m.in za otwarte serce, bezinteresowną pomoc i życzliwość.

Mł. asp. Wioleta Szymanik udowodniła, że jej służba to nie tylko ochrona porządku i bezpieczeństwa, ale również pomoc innym. Jej inicjatywa i determinacja, które pokazała w czasie tej akcji, są godne podziwu i szacunku. To policjantka o wielkim sercu. Pokazała, że każdy może pomóc potrzebującym, a nawet niewielki gest może zmienić życie innych ludzi na lepsze. Mł. asp. Wioleta Szymanik jest doskonałym wzorem do naśladowania.