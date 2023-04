Łódzcy policjanci zlikwidowali grupę przestepczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu substancji odurzających Data publikacji 26.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ręce funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP i KMP w Łodzi wpadły 3 osoby podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości substancji odurzających. Ze względu na charakter sprawy wsparcia przy zatrzymaniach udzielali im funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi.

Kryminalni z komendy miejskiej i wojewódzkiej rozpracowując środowisko narkotykowe ustalili, iż w dwóch mieszkaniach na terenie Łodzi mogą być produkowane substancje odurzające. 24 kwietnia 2024 roku przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji postanowili sprawdzić swoje przypuszczenia. Jednocześnie zapukali do drzwi dwóch mieszkań na Śródmieściu. W pierwszym z miejsc spodziewali się spotkać 28-letniego mężczyznę związanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich. Gdy podeszli do mieszkania i zapukali do drzwi usłyszeli, iż we wnętrzu ktoś się znajduje. Nikt jednak im nie otworzył. W końcu odezwał się męski głos. Pomimo prośby o otwarcie drzwi i poinformowaniu, że za nimi znajdują się policjanci, mężczyzna nie otwierał. W końcu funkcjonariusze poinformowali go o konieczności siłowego wejścia do mieszkania. Wiedząc, iż w lokalu mogą znajdować się narkotyki obawiali się, że może on chcieć się ich szybko pozbyć. Dlatego też nie mogli dłużej czekać. Wyważyli drzwi i weszli do mieszkania. Jak się okazało mężczyzna w tym czasie chcąc uniknąć zatrzymania postanowił schować się na parapecie swojego okna. Jak przyznał w rozmowie z policjantami liczył, że tym sposobem stróże prawa nie zauważą go podczas przeszukania. Nie zdołał się jednak utrzymać na parapecie i spadł przed budynek gdzie trafił w ręce funkcjonariuszy. Policjanci przeszukali mieszkanie należące do zatrzymanego. Jak się okazało odnaleźli w nim foliowe torebki z białym i żółtym proszkiem oraz kryształkami. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu duża ilość gotówki oraz ponad 2,5 kilograma różnych substancji, które zostały przekazane do badań laboratoryjnych. Wstępny test narkotykowy wskazał, że wśród tych substancji znajdowała się m.in. kokaina.

Równocześnie inna grupa funkcjonariuszy weszła do drugiego z wytypowanych wcześniej mieszkań w centrum miasta. Tam zastali dwóch mężczyzn. Jednym z nich był 34-latek zamieszkujący w tym lokalu. Drugi z mężczyzny to 29-letni mieszkaniec Łodzi. Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci odnaleźli substancje chemiczne, naczynia laboratoryjne oraz bryły masy plastycznej i susz roślinny. Przeszukano również miejsce zamieszkania drugiego z zatrzymanych. Tam też zabezpieczono podejrzane substancje oraz wagę elektroniczną, która mogła służyć do porcjowania narkotyków. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

Przestępcze trio odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu substancji odurzających. Najmłodszy z nich ponadto usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychoaktywnych, a pozostała dwójka wytwarzania substancji odurzających. Grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Łódź-Bałuty.