Uwierzyła oszustom i straciła 44 tysiące złotych na transakcjach kryptowalutami Data publikacji 26.04.2023 Do Komisariatu Policji w Sławie zgłosiła się kobieta oszukana w związku z inwestycjami w kryptowaluty. Oszust wykorzystując zaufanie pokrzywdzonej, wprowadził ją w błąd co do posiadanych przez nią środków finansowych. W celu weryfikacji jej danych osobowych wyprowadził z jej rachunku bankowego 44 tysiące złotych.

Młoda mieszkanka gminy Sława chciała zainwestować swoje oszczędności na giełdzie kryptowalut przed trzema laty. Na początku kwietnia skontaktował się z nią mężczyzna, który poinformował ją, że na jej rachunku kryptowalut zgromadziła się przez ten czas kwota 60 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła, że samo wypełnienie formularza kilka lat temu spowodowało aktualizację konta na giełdzie. Mężczyzna wzbudzając zaufanie pokrzywdzonej polecił zainstalowanie odpowiedniej aplikacji na komputerze, żeby mieć ułatwiony kontakt i pomóc jej w przelaniu tej kwoty na jej rachunek bankowy. W celu weryfikacji trzeba było wykonać przelewy z rachunku osobistego na inne rachunki bankowe. Oszust spowodował, że kobieta dokonała przelewów w sumie na 44 tysiące złotych.

Przypominamy, by zachować szczególną ostrożność podczas inwestowania pieniędzy – szczególnie w kryptowaluty. Nie pierwszy już raz okazało się bowiem, że szybki zysk, to tylko zachęta do dalszego inwestowania. Zazwyczaj w każdym przypadku tego typu oszustwa sytuacja wygląda bardzo podobnie. By nie narazić się na straty, policjanci przestrzegają, by już przed pierwszym przelewem dobrze sprawdzić, czy giełda, na której chcemy inwestować, w ogóle istnieje i nie kierować się emocjami przy inwestowaniu własnych pieniędzy.