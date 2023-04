Kolejne skuteczne działania policyjnych płetwonurków na Odrze Data publikacji 26.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zespół Prac Podwodnych Komisariatu Wodnego przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu oraz Wodnej Służby Ratowniczej wczoraj miał możliwość wykorzystać swoje umiejętności przy wyciąganiu wraku pojazdu z Odry, skradzionego na terenie Wrocławia w 2011 roku.

Policjanci Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu od lat współpracują z Zespołem Płetwonurków Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Podczas wspólnych działań sprawdzają zbiorniki wodne w poszukiwaniu np. zwłok ludzkich czy zatopionych pojazdów. Współpracują z jednostkami Policji w całym województwie i niejednokrotnie przeszukują, chociażby dno Odry za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanych płetwonurków. Proszeni są o pomoc zazwyczaj w sytuacjach, kiedy istnieje podejrzenie, że jakaś osoba zaginiona mogła utonąć lub przykładowo skradziony samochód mógł znaleźć się w rzece. Pomagają przy różnego rodzaju wypadkach w okolicach akwenów na terenie całego Dolnego Śląska.

Kilka razy w roku wspólnie ćwiczą na terenach wodnych różne scenariusze, by zawsze być przygotowanym do działania. Używają specjalistycznego sprzętu takiego jak np. sonar. Ich praca jest niezwykle odpowiedzialna i niebezpieczna, dlatego w grupie tej znajdują się wykwalifikowani płetwonurkowie z długoletnim „stażem” pod wodą.

Wczoraj stanęło przed nimi kolejne wyzwanie. Mieli za zadanie, wyciągniecie wraku samochodu skradzionego na terenie Wrocławia w 2011 roku. Ujawnili go jakiś czas temu podczas przeszukiwania dna Odry do innej sprawy. Wydobycie pojazdu realizował zespół nurków Komisariatu Wodnego we Wrocławiu. Skradzione auto wydobyto przy użyciu dźwigu stojącego na pokładzie barki. Cała akcja była skomplikowana ze względu na bardzo silny nurt rzeki oraz ograniczoną widoczność na około 20 centymetrów. Policjanci spędzili w wodzie ponad 2 godziny, ale akcja zakończyła się sukcesem, a wrak został wyciągnięty w całości na pokład barki i przetransportowany w bezpieczne miejsce.