Zorganizowana grupa oszustów rozbita przez częstochowskich policjantów Data publikacji 26.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy rozbili zorganizowaną grupę oszustów działających metodą „na kod bankowy”. W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach zarzuty usłyszało 12 osób. Wszyscy trafili już do aresztu. Na poczet przyszłych kar i grzywien śledczy zabezpieczyli mienie o wartości blisko pół miliona złotych.

Od października 2022 roku stróże prawa z Częstochowy skrupulatnie gromadzili i analizowali informacje dotyczące przestępców bogacących się kosztem innych. Policjanci współpracujący z Prokuraturą Regionalną w Katowicach wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej, która z wyłudzania pieniędzy metodą „na kod bankowy” uczyniła sobie stałe źródło dochodów. W ręce mundurowych wpadło 12 mieszkańców województwa zachodnio-pomorskiego w wieku od 22 do 35 lat, którzy wyłudzali dane do logowania od użytkowników jednego z portali społecznościowych, a następnie podszywając się pod nich oszukiwali ich znajomych. Policjanci dotarli do 100 pokrzywdzonych z całej Polski. Nie wykluczają, że takich osób może być znacznie więcej, dlatego apelujemy do osób, które mogły paść ofiarami oszustw tą metodą o kontakt z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pod numerem telefonu 47 85 812 70 lub z najbliższą jednostką Policji.

Schemat działania oszustów wyglądał zawsze tak samo. Przestępcy najpierw włamywali się na prywatne konta w mediach społecznościowych, a następnie przez komunikator rozsyłali wiadomości do osób z listy znajomych. Prosili w nich o wsparcie finansowe. Adresaci takiego komunikatu wierząc, że to ich znajomy wpadł w tarapaty finansowe, przekazywali swoje pieniądze, generując w banku kod bankowy (bo właśnie o taką formę pomocy przestępcy prosili).

Wszyscy przestępcy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa i trafili do aresztu. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli należące do sprawców mienie warte blisko pół miliona złotych.

Apelujemy o szczególną ostrożność i ograniczone zaufanie do treści zamieszczanych w internecie. Należy zwrócić uwagę na posty, które zachęcają sensacyjnym tytułem np. o porwaniach dzieci, grasujących przestępcach, czy atrakcyjnych promocjach w popularnym sklepie. Kliknięcie w nie może przekierować nas na fałszywe strony, gdzie może dojść do kradzieży danych. Przestrzegamy też przez klikaniem w linki, otrzymanych w wiadomościach od znajomych. Najczęściej za rozsyłaniem tego typu treści stoją cyberprzestępcy, którzy próbują w ten sposób wyłudzić loginy, hasła lub inne informacje.

Chroń swoją prywatność i dane przed niepowołanym dostępem! Nie otwieraj podejrzanych wiadomości i nie klikaj w linki.