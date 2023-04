Słupscy policjanci postawili 42 zarzuty oszustwa mieszkańcowi Gminy Słupsk Data publikacji 26.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 42 zarzuty oszustwa usłyszał mieszkaniec Gminy Słupsk, który zaangażowany był w proceder wystawiania do sprzedaży w internecie różnego rodzaju akcesoriów dla dzieci i niemowląt. Osoby kupujące, zachęcone niskimi cenami oferowanych produktów, wpłacały pieniądze na konto sprzedającego, jednak swojego zamówienia nigdy nie otrzymały. 31-latkowi za oszustwa grozi teraz od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci prowadzą wiele spraw, które dotyczą internetowych oszustw. Zakupy w sieci od wielu lat są bardzo popularne, niestety korzystają z tego także przestępcy, którzy umieszczają na różnego rodzaju portalach oferty sprzedaży, a po otrzymanej wpłacie od kontrahenta, nie wywiązują się z zawartej umowy.

Takie właśnie zgłoszenia docierały w ostatnich tygodniach do funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją słupskiej komendy. Sprzedawca oferował w bardzo atrakcyjnych cenach wózki, wyprawki dla dzieci, ubranka i akcesoria dla niemowląt. Zainteresowane tymi produktami osoby wpłacały pieniądze na wskazane konto, jednak zamówionych rzeczy nigdy nie otrzymywały. Funkcjonariusze po przeprowadzeniu wnikliwej analizy transakcji bankowych ustalili tożsamość mężczyzny, który zaangażowany był w ten proceder, a w ubiegłym tygodniu zatrzymali do tej sprawy 31-letniego mieszkańca Gminy Słupsk. Mundurowi przeszukali również jego miejsce zamieszkania w wyniku czego zabezpieczyli m.in. telefony komórkowe.

Działania policjantów i szczegółowa analiza zgromadzonych materiałów doprowadziła do ustalenia kolejnych osób pokrzywdzonych i przedstawienie 31-latkowi 42 zarzuty oszustwa na kwotę bliską 6 tysięcy złotych, do których dochodziło od października ubiegłego roku do stycznia tego roku.

Akt oskarżenia w tej sprawie został zatwierdzony przez prokuratora i przekazany do sądu. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.