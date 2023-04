Ponad 700 sztuk amunicji z okresu II wojny światowej ujawniono w Wieliczce Data publikacji 26.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie mieszkańca Wieliczki o tym, że w czasie prac budowlanych na jego działce zostały odnalezione niewybuchy. Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia pocisków do czasu przyjazdu i zabezpieczenia ich przez patrol saperski.

Wczoraj, 25.04.2023 roku, około 16.30 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce został powiadomiony przez mieszkańca Wieliczki o tym, że w czasie prac budowlanych na jednej z działek operator koparki ujawnił niewybuchy. Policjanci zabezpieczali miejsce znalezienia pocisków do czasu aż dzisiaj w godzinach rannych patrol saperski rozpoczął działania, które zakończono po 13.00. Łącznie saperzy zabezpieczyli ponad 700 sztuk amunicji pochodzącej z okresu II wojny światowej.

Pamiętajmy!

W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym Policję. Nie należy dotykać, czy przenosić niewybuchu w inne miejsce. Ważne jest również to, aby do czasu przybycia właściwych służb, zabezpieczyć miejsce znaleziska i nie dopuścić, by inne osoby nieświadome zagrożenia naraziły się na niebezpieczeństwo.