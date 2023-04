Małopolscy policjanci wspólnie z KAS zabezpieczyli niemal 7,5 miliona sztuk nielegalnych papierosów Data publikacji 27.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zabezpieczyli prawie 7,5 miliona sztuk papierosów bez polskiej akcyzy, o czarnorynkowej wartości 5,5 miliona złotych. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych i trafiło do aresztu.

Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili czynności, dzięki którym ujawnili miejsca przechowywania papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Wspólną realizację przeprowadzili 21 kwietnia br., na terenie powiatu piaseczyńskiego (woj. mazowieckie). Tam, w jednej z miejscowości, do kontroli zatrzymali kolejno kierujących renaultem trafic i skodą, wobec podejrzenia, że przewożą nielegalne wyroby tytoniowe.

W przestrzeniach bagażowych tych pojazdów funkcjonariusze ujawnili łącznie ponad 1,1 miliona sztuk nielegalnych papierosów, zapakowanych w kartonowe pudła. Kierującymi pojazdami okazali się 36-letni obywatel Mołdawii i 51- letni obywatel Ukrainy, mieszkający na terenie Krakowa. Obaj zostali zatrzymani.

Kolejno policjanci wspólnie z funkcjonariuszami MUCS udali się na przeszukanie hali magazynowej i kontenera, mieszczących się na terenie powiatu piaseczyńskiego. Do działań zaangażowano psa służbowego z Krajowej Administracji Skarbowej o imieniu Reja, przeszkolonego do wykrywania tytoniu. Podczas przeszukań hal i kontenera funkcjonariusze ujawnili kolejne partie nielegalnych wyrobów tytoniowych w łącznej ilości ponad 6,3 miliona sztuk papierosów. W trakcie dalszych czynności stróże prawa przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych, nie ujawniając rzeczy zabronionych.

W toku tej całodziennej realizacji funkcjonariusze Policji i Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego łącznie zabezpieczyli blisko 7,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, o czarnorynkowej wartości ponad 5,5 miliona złotych.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty paserstwa wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy (art. 65 § 1 KKS). Za to przestępstwo grozi im grzywna do 720 stawek dziennych lub pozbawienie wolności do 4,5 roku lub obie te kary łącznie.

23 kwietnia br., sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Według wstępnych wyliczeń śledczych wprowadzenie takiej ilości wyrobów tytoniowych na czarny rynek naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające ponad 9 milionów złotych.

Film film_przedstawiajacy_ujawnienie_nielegalnych_wyrobow_tytoniowych.mp4 Opis filmu: film przedstawiający ujawnienie nielegalnych wyrobów tytoniowych Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik film_przedstawiajacy_ujawnienie_nielegalnych_wyrobow_tytoniowych.mp4 (format mp4 - rozmiar 17.48 MB)