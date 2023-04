Policjanci uratowali życie mężczyzny, który stracił przytomność na ulicy Data publikacji 27.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy w Lipsku po otrzymaniu zgłoszenia o leżącym nieprzytomnym mężczyźnie natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej. Prawidłowo ocenili stan mężczyzny i rozpoczęli resuscytację. Dzięki profesjonalizmowi policjantów, mężczyźnie uratowano życie.

W poniedziałek, 24 kwietnia 2023 roku przed południem dyżurny lipskiej policji otrzymał zgłoszenie o leżącym nieprzytomnym mężczyźnie. Dyżurny natychmiast wysłał na miejsce patrol ruchu drogowego, który był w pobliżu. Funkcjonariusze sprawdzili czynności życiowe mężczyzny. Nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna. W tej sytuacji policjanci podejrzewali zatrzymanie krążenia. Mundurowi natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Policjanci prowadzili akcję ratunkową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Mężczyzną okazał się być 50-letni obywatel Ukrainy, który został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Błyskawiczna reakcja mundurowych, ich właściwa ocena sytuacji i fachowo udzielona pomoc, zdecydowały o tym, że 50-latek przeżył.