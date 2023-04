Chłopiec zwrócił się o pomoc do policjantów – ci odzyskali jego skradziony rower Data publikacji 27.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomagamy i chronimy – to dewiza, którą kierujemy się w codziennej służbie. Staramy się, aby dzieci od najmłodszych lat wiedziały, że zawsze mogą na nas liczyć. 11-latek zwrócił się do policjantów z prośbą o pomoc w odzyskaniu skradzionego roweru. Mundurowi zareagowali natychmiast. W zaledwie kilka minut odzyskali jednoślad.

Podczas prowadzonych spotkań profilaktycznych bardzo często powtarzamy dzieciom i młodzieży, że policjanci są przede wszystkim aby chronić i pomagać. Zaznaczamy, że zawsze mogą zwrócić do nas z problemem. Jak pokazuje niedawna sytuacja, nasi słuchacze wzięli sobie te słowa do serca. Chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, po tym jak w sulęcińskim Parku Miejskim zauważył grupę nastolatków. Jeden z nich poruszał się rowerem identycznym jak ten, który został mu skradziony. Dyżurny jednostki zadysponował na miejsce Zespół Patrolowo–Interwencyjny. 11-latek pokazał mundurowym zdjęcie jednośladu. Opisał również osobę, która miała się nim poruszać. Sierżant sztabowy Łukasz Grzybowski oraz sierżant Maciej Sykuła zaczęli szukać nastolatka. Kilkukrotnie objechali całe miasto i w pewnym momencie zauważyli go w rejonie sklepu spożywczego. Na widok policjantów młody człowiek zaczął uciekać. Wyraźnie miał coś na sumieniu. Po kilku sekundach patrolowcy dogonili uciekiniera, a ten zapytany o rower od razu wskazał, gdzie obecnie się znajduje. Po szczegółowej weryfikacji oraz okazaniu mienia prawowitym właścicielom, a więc 11-latkowi i jego mamie, chłopiec odzyskał rower.