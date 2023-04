Areszt dla dwóch mężczyzn, którzy odbierali pieniądze od oszukanych seniorek Data publikacji 27.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Rzeszowscy policjanci wytypowali i zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzewanych o udział w oszustwach na szkodę seniorów. W wyniku działań przestępów jedna z pokrzywdzonych kobiet straciła pieniądze i biżuterię wartości prawie 90 tys. złotych, a druga ponad 12 tys. złotych. Decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, mężczyźni, którzy uczestniczyli w tym procederze, następne 3 miesiące spędzą w areszcie tymczasowym.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy, pracujący nad przypadkami oszustw na szkodę osób starszych, wytypowali dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć związek z przestępstwami. Do obu doszło początkiem kwietnia br. Jednego dnia dwie mieszkanki Rzeszowa, podczas rozmowy telefonicznej z nieznanym rozmówcą, zostały przekonane, że bliskie im osoby spowodowały wypadek i mogą trafić do więzienia. Aby im pomóc należało wpłacić kaucje. Niestety, żadna z kobiet przed przekazaniem pieniędzy, nie skontaktowała się z kimś bliskim i nie sprawdziła wiarygodności rozmówcy. W ten sposób 86-latka straciła ponad 12 tysięcy złotych, a 79-latka pieniądze i biżuterię wartości prawie 90 tysięcy złotych.

Policjanci szczegółowo badali każdy trop, mogący doprowadzić ich do sprawców tych przestępstw. Ich determinacja pozwoliła na ustalenie dwóch mężczyzn, którzy od oszukanych kobiet odebrali pieniądze.

To 55-letni mieszkaniec województwa śląskiego i 42-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, których kryminalni zatrzymali w Krakowie i przewieźli do komendy w Rzeszowie. Po wstępnych czynnościach mężczyźni zostali osadzeni w policyjnym areszcie.

Zgromadzeniem materiału dowodowego w sprawie zajęli się funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego rzeszowskiej komendy. Dzień po zatrzymaniu przedstawili mężczyznom dwa zarzuty dotyczące osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia w błąd dwóch mieszkanek Rzeszowa, przez co zostały one doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśniania i szczegółowo opisali okoliczności, w jakich dopuścili się przestępstw.

Akta sprawy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator jeszcze tego samego dnia wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych aresztu na okres trzech miesięcy, do którego sąd sie przychylił.

Za przestępstwo oszustwa kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.