CBZC na II Międzynarodowych Targach POLSECURE Data publikacji 27.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Innowacyjność oraz budowanie kapitału ludzkiego na rzecz walki z cyberprzestępczością” – to temat międzynarodowej konferencji, którą poprowadził nadkomisarz Marcin Bednarz, zastępca komendanta CBZC podczas II Międzynarodowych Targów POLSECURE. W konferencji udział wzięło wielu przedstawicieli służb z Europy i świata.

„Policja przyszłości” to hasło II Międzynarodowych Targów POLSECURE w Kielcach. Odbywające się w dniach 25 – 27 kwietnia b.r. targi, to panele dyskusyjne, konferencje a także prezentacja specjalistycznego sprzętu, który wspomaga służby mundurowe w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim Polakom. Targi to również okazja do nawiązania wielu relacji biznesowych i wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm zajmujących się tworzeniem rozwiązań technicznych pomagającym w stałym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Podczas tegorocznych targów funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przygotowali międzynarodową konferencję pod hasłem: „Innowacyjność oraz budowanie kapitału ludzkiego na rzecz walki z cyberprzestępczością”. Konferencję tą poprowadził nadkomisarz Marcin Bednarz Zastępca Komendanta CBZC. Udział w niej wzięli Pan Craig Wolf, Szef Regionalnego Biura Secret Service Stanów Zjednoczonych, Pan David Hitchcock, Zastępca Szefa Biura Łącznikowego FBI w Warszawie, Pani Olga Torstensson, przedstawiciel Uniwersytetu w Halmstad (Szwecja) oraz Pan Donatas Mazeika, szef Zespołu Informatyki Śledczej, Centrum ds. Cyberprzestępczości EC3 (Europol).

W trakcie panelu poruszono istotne zagadnienie, jakim jest rozwój innowacji oraz budowanie kapitału ludzkiego, w kontekście zwalczania cyberprzestępczości. Skuteczne zapobieganie temu zagrożeniu, wymaga od organów ścigania ciągłej kreatywności i innowacyjności w stosowanych narzędziach i procedurach. Osiągnięcie tych celów uzależnione jest jednakże od zbudowania efektywnej strategii budowania wysoce kompetentnych kadr, zdolnych do podejmowania najtrudniejszych wyzwań. W trakcie panelu prelegenci zgodnie podkreślili, że kluczowym w kontekście zwalczania cyberprzestępczości jest budowanie kapitału ludzkiego. Proces ten jest poważnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę ogromną konkurencję w zabieganiu o specjalistów IT. Wymusza to stosowanie innowacyjnego podejścia, jakim jest m.in. tworzenie własnych systemów kształcenia odpowiednich specjalistów. W opinii prelegentów istotne jest rekrutowanie bardzo zmotywowanych kandydatów, którzy posiadają pasję i chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Tacy kandydaci, nawet jeśli początkowo nie posiadają optymalnych kompetencji, są zdeterminowani, dzięki swojej pasji, do szybkiego uzupełnienia wymaganych kwalifikacji i wiedzy. Konkludując, należy podkreślić, że budowanie innowacji i kapitału ludzkiego to dwa, ściśle zależne od siebie procesy. Budowanie innowacji może być bowiem osiągnięte jedynie w oparciu o wysoce zmotywowane, kompetentne i kreatywne kadry.

Targi podobnie jak w zeszłym roku swoim honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej policja.pl, gdzie można zapoznać się z pełnym opisem tegorocznych targów.