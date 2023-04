Zatrzymaliśmy oszusta, który odbierał pieniądze od seniorów! Data publikacji 27.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na gorącym uczynku zatrzymaliśmy 65 – latka, który odbierał pieniądze od seniorów oszukanych metodami "na wypadek" i "na policjanta". To efekt wspólnych działań kryminalnych z KWP w Lublinie i z biłgorajskiej komendy. W samochodzie mężczyzny ujawniliśmy i zabezpieczyliśmy ponad 120 tysięcy złotych.

We wtorkowe, 25 kwietnia 2023 roku popołudnie dyżurny otrzymał 9 zgłoszeń od mieszkańców miasta. Z relacji osób, głównie seniorów wynikało, że odebrali telefon od kobiety, która podawała się za ich córkę. Oszustka płacząc mówiła, że brała udział w wypadku samochodowym, w którym poważne obrażenia odniosła ciężarna kobieta. Ona z kolei została zatrzymana i pilnie potrzebuje pieniędzy na „kaucję”, dzięki której prokurator wypuści ją na wolność.

W jednym z przypadków 76-letnia mieszkanka Biłgoraja uwierzyła, że pomaga córce i przekazała „odbierakowi” kilkadziesiąt tysięcy złotych w polskiej i obcej walucie. Mężczyzna tuż po tym jak odebrał pieniądze od seniorki został zatrzymany. Był to efekt wspólnej pracy operacyjnej kryminalnych z KWP w Lublinie i biłgorajskiej komendy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 65-latek w ubiegłym tygodniu odebrał również pieniądze od 73-letniej mieszkanki powiatu biłgorajskiego, która pod tą samą legendą przekazała mu 20 tysięcy złotych. W samochodzie mężczyzny ujawniliśmy i zabezpieczyliśmy ponad 120 tysięcy złotych, które mogą pochodzić z podobnych przestępstw!

65-latek trafił do policyjnej celi. Obecnie trwają czynności procesowe z jego udziałem. Dzisiaj ma być doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju z wnioskiem o areszt. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Po raz kolejny raz apelujemy, żeby nie ufać osobom obcym! Nie przekazujmy im żadnej gotówki! Nie róbmy przelewów bankowych, nie zaciągajmy pożyczek, ani kredytów! Oszuści wykorzystują różne metody, żeby wzbudzić w nas zaufanie lub strach i pod legendą „wnuczka”, „policjanta”, „prokuratora” czy innej osoby lub instytucji chcą pozbawić swoje ofiary pieniędzy! Nie dajmy się nabrać i chrońmy swoje oszczędności!