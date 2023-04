Areszt dla oszustów oferujących sprzedaż mieszkań w atrakcyjnej cenie Data publikacji 27.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na 3 miesiące do aresztu trafiło dwóch białostoczan, którzy oferowali na sprzedaż mieszkania spółdzielcze w atrakcyjnej cenie. 46 i 47-latek od zainteresowanych zakupem lokali pobierali zaliczki i po tym kontakt z nimi urywał się. Przez 3 miesiące wyłudzili od mieszkańców Białegostoku ponad 100 tysięcy złotych. Obaj usłyszeli po 3 zarzuty oszustwa, a starszy z mężczyzn usłyszał je w warunkach recydywy. Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. Policjanci podejrzewają, że to nie jedyni pokrzywdzeni w tym procederze.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wpadli na trop oszustów, którzy oferowali na sprzedaż mieszkania spółdzielcze w atrakcyjnej cenie. Starszy z mężczyzna namawiał przypadkowo spotkane osoby na ich zakup, a młodszy, podszywał się za pracownika spółdzielni. Spotykając się z zainteresowanymi zakupem lokali przyjmowali zaliczkę na poczet kosztów transakcji. Po przekazaniu pieniędzy kontakt z oszustami urywał się. Ich przestępczy proceder trwał od września do listopada minionego roku i w tym czasie mężczyźni wyłudzili od białostoczan ponad 100 tysięcy złotych. Pracujący nad sprawą kryminalni rozpoznali podejrzanych, bo ich wizerunki zarejestrowały kamery monitoringu podczas spotkania z jedną z pokrzywdzonych osób. 46 i 47-latek byli znani mundurowym z wcześniejszej działalności przestępczej. Zostali zatrzymani i usłyszeli po 3 zarzuty. Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. 46-latkowi za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast starszy z mężczyzn usłyszał te zarzuty w warunkach recydywy, więc kara może być zwiększona o połowę. Śledczy podejrzewają, że to nie jedyne ofiary ich przestępczej działalności. Osoby pokrzywdzone taką metodą działania przestępców, prosimy o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, pod nr. tel. 47 711-31-20.