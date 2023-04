Policjant Ruchu Drogowego - Edycja 2023 Data publikacji 27.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 25-26 kwietnia 2023 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadził eliminacje wojewódzkie do XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Podczas zmagań funkcjonariusze rywalizowali m.in. w zakresie sprawności poruszania się samochodem, umiejętności strzeleckich oraz kierowania ruchem drogowym. Laureatami zostali mł. asp. Krzysztof Malinowski oraz sierż. szt. Mateusz Januszkiewicz.

Przeprowadzany od lat finał wojewódzki konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, oprócz motywacji do samokształcenia i podnoszenia umiejętności w duchu rywalizacji, daje ogólny zarys wiedzy o aktualnym stopniu przygotowania policjantów do profesjonalnego wykonywania obowiązków służbowych, co pozwala na ukierunkowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego, a w konsekwencji przyczynia się do podniesienia poziomu obsługi członków społeczeństwa.

Przedsięwzięcie ma na celu nie tylko wyłonienie najwszechstronniejszego funkcjonariusza ruchu drogowego, ale również przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa i pracy policjantów pełniących na co dzień służbę na drogach. Udział w konkurencjach to nie tylko „walka” o wygraną, ale także sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności, nabranie nowych doświadczeń oraz po prostu dobra zabawa.

Konkurs obejmował następujące konkurencje:

strzelanie z broni służbowej,

kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu,

jazda sprawnościowa samochodem,

jazda sprawnościowa motocyklem,

test ze znajomość przepisów ruchu drogowego,

test wiedzy i sprawdzian praktyczny z udzielania pierwszej pomocy.

Celem uczestników było osiągnięcie jak najlepsze wyniku punktowego na każdym etapie konkursu. W eliminacjach wojewódzkich wyłonionych zostało dwóch najlepszych policjantów, którzy awansowali do finału ogólnopolskiego.

W eliminacjach wojewódzkich I miejsce zajął młodszy aspirant Krzysztof Malinowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, drugie zaś sierżant sztabowy Mateusz Januszkiewicz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Teraz nasi koledzy reprezentować będą garnizon dolnośląski i zmierzą się w kolejnych konkurencjach w dniach 12 – 16 czerwca 2023 roku w Kielcach w ogólnopolskim finale konkursu „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO”.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu