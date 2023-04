Ostrołęccy policjanci z mazowieckiej grupy Speed przez kilkadziesiąt kilometrów eskortowali kobietę w bliźniaczej ciąży do szpitala Data publikacji 28.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Moja żona zaczęła rodzić” takie słowa usłyszeli policjanci z ostrołęckiego wydziału ruchu drogowego, którzy wchodzą w skład mazowieckiej grupy Speed mł. asp. Łukasz Domański oraz st. sierż. Dariusz Pajka. Zdenerwowany mężczyzna dodał, że obawia się o życie żony i dzieci, ponieważ jest to ciąża bliźniacza, a do szpitala pozostało mu jeszcze 35 kilometrów. Policjanci używając sygnałów uprzywilejowania natychmiast rozpoczęli pilotaż na porodówkę. Rodzice w ostatniej chwili trafili do szpitala, ponieważ zaledwie po kilkunastu minutach na świat przyszło dwóch zdrowych chłopców. Szczęśliwej rodzinie życzymy dużo zdrowia.

W środę, 27.04.2023 roku, do patrolu mazowieckiej grupy Speed z ostrołęckiej komendy, którzy pełnili służbę w rejonie miejscowości Perzanowo, w powiecie makowskim, podjechał zdenerwowany mężczyzna, który oświadczył, że właśnie przewozi żonę do szpitala w Przasnyszu. Dodał, że akcja porodowa już się zaczęła i liczy się teraz czas dotarcia na porodówkę. Powiedział także, że jest to ciąża bliźniacza, co niesie ze sobą zwiększone ryzyko powikłań.

Policjanci bez wahania rozpoczęli pilotaż przy użyciu sygnałów uprzywilejowanych rodzącej kobiety do szpitala w Przasnyszu, powiadamiając o zdarzeniu dyżurnego ostrołęckich policjantów. Funkcjonariusze eskortowali citroena przez ponad 35 kilometrów pokonując teren miasta wraz z sygnalizacją świetlną. Po około 20 minutach policjanci wraz z przyszłymi rodzicami dotarli na miejsce. Mundurowi odprowadzili rodzącą kobietę do izby przyjęć, gdzie przekazano ją pod opiekę personelu medycznego.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów kobieta otrzymała na czas pomoc medyczną. Po około 15 minutach od przyjazdu do szpitala powitała na świecie dwójkę zdrowych chłopców.

Na uwagę zasługuje również przytomna reakcja jej męża, który zdając sobie sprawę, że liczy się każda minuta poprosił o pilotaż policjantów.

Szczęśliwej mamie i całej rodzinie życzymy dużo zdrowia i pomyślności.