„Peri” – nowy czworonożny funkcjonariusz już w służbie Data publikacji 28.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu szeregi międzyrzeckiej Policji zasilił wyjątkowy funkcjonariusz na czterech łapach. Peri to pies służbowy rasy owczarek holenderski, który w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach ukończył specjalistyczne szkolenie i wyspecjalizował się jako pies patrolowo-tropiący. Dla wszystkich policjantów jest to nieoceniony partner w służbie, który wykorzystywany jest do zadań specjalnych. Peri, której opiekunem jest sierżant Tomasz Leśniak dba już o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu międzyrzeckiego.

Psy służbowe pełnią w Policji bardzo ważną rolę. Posiadają wyjątkowe umiejętności, których ludziom brakuje, a które przydają się w policyjnej pracy. Są również doskonałymi partnerami dbającymi zawsze o bezpieczeństwo swojego przewodnika, tworząc z nim zgrany duet.

Peri to pies patrolowo-tropiący, który od kilku dni czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu międzyrzeckiego. Głównymi zadaniami jakie przed nią stoją są poszukiwania osób zaginionych, a także tropienie i zatrzymywanie sprawców przestępstw. Na co dzień jednak stanowi pomoc w wykonywaniu czynności interwencyjnych, przy zatrzymywaniu osób oraz ich doprowadzaniu i konwojowaniu. Zdobyte na szkoleniu umiejętności, w tym wzajemne zaufanie, partnerzy wykorzystują teraz w codziennej służbie. Peri to nie tylko czworonożny funkcjonariusz, partner i specjalista ale także przyjaciel.

Pozyskanie nowego czworonożnego funkcjonariusza było możliwe dzięki samorządowcom, którym należą się szczególne słowa uznania i podziękowania. To kolejny przykład owocnej, która przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.

młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.99 MB)