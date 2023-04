Zapadł wyrok w sprawie zniesławienia Komendanta Powiatowego Policji w Piszu i dwóch podległych mu policjantów Data publikacji 28.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy w Piszu wydał wyrok w sprawie kierowania gróźb pod adresem Komendanta Powiatowego Policji w Piszu oraz zniesławienia jego i dwóch podległych mu policjantów. Sprawcą okazał się 56-letni mieszkaniec piskiej gminy, który poniesie teraz tego konsekwencje. Zachowania i słowa godzące w policyjny mundur są niedopuszczalne.

Od października do grudnia 2022 roku na jednym z lokalnych portali internetowych systematycznie ukazywały się nieprawdziwie informacje na temat Komendanta Powiatowego Policji w Piszu insp. Marcina Kubasa oraz dwóch podległych mu policjantów. Ich autor zniesławił nimi funkcjonariuszy piskiej jednostki pomawiając ich o popełnianie przestępstw oraz przynależność do grupy przestępczej, co mogło poniżyć policjantów w oczach opinii publicznej i narazić ich na utratę społecznego zaufania.

Korzystając z tego samego portalu internetowego ten sam sprawca zamieścił ogłoszenie, w którym kierował groźby pozbawienia życia pod adresem Komendanta Powiatowego Policji w Piszu. Pokrzywdzeni funkcjonariusze złożyli zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na ich szkodę.

Przeprowadzając czynności procesowe ustalono, że sprawcą tych przestępstw jest 56-letni mieszkaniec gminy Pisz. Mężczyzna usłyszał zarzut zniesławienia oraz zarzut gróźb karalnych. Zapadł już prawomocny wyrok w tej sprawie. 56-latek został skazany przez sąd Rejonowy w Piszu na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Do tego ma wpłacić nawiązkę w wysokości 2500 zł na fundację opiekującą się chorymi dziećmi.

Tego typu zachowania są niedopuszczalne. Dlatego będziemy stanowczo reagowali i wyciągali konsekwencje wobec osób, które swoim postępowaniem lub słowem godzą w policyjny mundur i powagę tej służby.