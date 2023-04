Ratowali życie rannemu w wypadku drogowym Data publikacji 28.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Chełmku, w powiecie oświęcimskim, doszło do wypadku drogowego z udziałem trzech pojazdów. Policjanci, którzy byli pierwsi na miejscu, skutecznie udzielili pierwszej pomocy ciężko rannemu kierowcy „osobówki”.

W czwartek, 27 kwietnia 2023 roku tuż po godzinie 17.00, operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Renault oraz dwóch samochodów dostawczych. Do wypadku miało dojść na ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

Z relacji zgłaszających wynikało, że w zderzeniu ciężko ranny został kierowca osobówki. We wskazane miejsce natychmiast ruszyli policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji Komisariatu Policji w Chełmku, starszy sierżant Ivo Kopijasz oraz posterunkowy Piotr Warchoł. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy mężczyźnie, który doznał bardzo poważnego urazu ręki. W związku z dużym krwotokiem mundurowi najpierw założyli na jego ramię opaskę uciskową, po czym opatrunek osłonowy. Następnie do udzielania pierwszej pomocy rannemu włączyli się strażacy. 38-latek został przekazany pod opiekę ratowników medycznych.

W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że powodem, dla którego 38-latek z powiatu wadowickiego stracił panowanie nad pojazdem, było najprawdopodobniej zaśnięcie. Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z volkswagenem transporterem, którym kierował mieszkaniec Śląska oraz oplem vivaro, którym kierował mieszkaniec Oświęcimia.

Na podziękowania zasługują uczestnicy i świadkowie wypadku. Osoby te natychmiast powiadomiły służby ratunkowe i zabezpieczyły miejsce zdarzenia.

Policjanci przypominają, że zmęczony kierowca prowadzi pojazd podobnie do kierowcy będącego pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Dlatego niezwykle ważna jest świadomość i zdrowy rozsądek kierujących, którzy nie powinni lekceważyć objawów zmęczenia. Jeśli prowadząc pojazd, zaczynamy mieć trudności z koncentracją oraz skupieniem uwagi, często ziewamy i przecieramy oczy, należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i odpocząć.