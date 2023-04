Dolnośląscy policjanci udzielili pomocy mężczyźnie z rozległym zawałem serca Data publikacji 28.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Operatorzy policyjnego drona wspólnie z mundurowymi z Sekcji Kontroli Ruchu Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu oraz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, podczas prowadzonych działań kontrolno-pomiarowych na autostradzie A4, udzielili pomocy kierowcy samochodu ciężarowego, który doznał rozległego zawału serca. Dzięki profesjonalnym działaniom funkcjonariuszy mężczyzna został przewieziony przez zespół Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie została mu udzielona fachowa pomoc medyczna.

Do operatorów policyjnego drona komisarza Mariusza Łydki oraz aspiranta Piotra Łacka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podczas prowadzonych działań kontrolno-pomiarowych na autostradzie A4, podszedł kierowca samochodu ciężarowego, który uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Doświadczeni funkcjonariusze doskonale wiedzieli, że takie symptomy mogą świadczyć o zawale serca. Mundurowi niezwłocznie powiadomili Pogotowie Ratunkowe, a w tym samym czasie, zaczęli udzielać pomocy mężczyźnie wspólnie ze znajdujący się w niedalekiej odległości młodszy aspirant Grzegorz Szymała z Sekcji Kontroli Ruchu WRD KWP we Wrocławiu, będącym również ratownikiem medycznym.

Do udzielających pomocy stróżów prawa dołączył też aspirant sztabowy Marcin Weber, będący ratownikiem medycznym oraz młodszy aspirant Arkadiusz Procków z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, wszakże w sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, każda osoba może się przydać. Funkcjonariusze do czasu przyjazdu zespołu Pogotowia Ratunkowego monitorowali czynności życiowe mężczyzny.

Dzięki profesjonalnej pomocy dolnośląskich policjantów mężczyzna z rozpoznanym rozległym zawałem serca został przewieziony przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala, gdzie została mu udzielona fachowa pomoc medyczna.

Nasi koledzy swoją postawą pokazali, że ich wyszkolenie zdobywane podczas służby w Policji oraz w życiu prywatnym może zaważyć na możliwości udzielenia osobie wymagającej opieki fachowej pomocy. Dzięki ich działaniom kierowca trafił pod fachową opiekę medyków.

(KWP we Wrocławiu / kp)