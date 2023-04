Dolnośląskie eliminacje ogólnopolskich zawodów ratowników policyjnych Data publikacji 28.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 50 policjantów z Dolnego Śląska rywalizowało w finale wojewódzkim Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Funkcjonariusze przeszli m.in. przez sprawdzian wiedzy, a następnie w kolejnym etapie udzielali w pozorowanej sytuacji kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem turnieju jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz upowszechnienie idei i zasad jej udzielania. Zwycięski patrol będzie reprezentować Dolny Śląsk w finale ogólnopolskim.

27 kwietnia 2023 r. w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odbyły się eliminacje na szczeblu wojewódzkim do Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W zawodach wojewódzkich udział wzięło 50 policjantów reprezentujących wydziały komendy wojewódzkiej, komendy miejskie i powiatowe garnizonu dolnośląskiej Policji oraz funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy.

To kolejna już edycja turnieju, którego głównym celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz upowszechnienie idei i zasad jej udzielania. Zawody w skali kraju przeprowadzane są trzystopniowo. Pierwszy z nich, to eliminacje na szczeblu powiatowym, drugi to finał wojewódzki, a trzeci - ostatni stopień, to finał na szczeblu ogólnopolskim, który odbędzie się w Szkole Policji w Słupsku w dniach 5-7 czerwca.

Policjanci biorący udział w finale wojewódzkim przeszli m.in. przez sprawdzian wiedzy oraz przeprowadzanie interwencji w określonych sytuacjach, połączonych z udzieleniem pierwszej pomocy. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali funkcjonariusze Wydziału Doboru i Szkolenia w składzie – podkom . Mariusz Dutkiewicz i mł. asp. Wiktor Fedorczuk, funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Legnicy – mł.asp. Piotr Mickiewicz i asp. Tomasz Parysek , a także sierż. szt. Jakub Janiak z Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji KWP we Wrocławiu.

Ostatecznie w zawodach zwyciężył patrol z KMP w Legnicy i to ci policjanci będą reprezentować Dolny Śląsk na finale ogólnopolskim.

Drugie miejsce zajęli policjanci z Komisariatu Wodnego, a trzecie miejsce patrol z Oddziału Prewencji Policji. Patrole, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymały gratulacje i okolicznościowe puchary z rąk Zastępcy Naczelnika Wydziału Doboru i szkolenia kom. Anny Głazowskiej.