Policjanci znaleźli u 35-latka blisko 20 kg narkotyków Data publikacji 28.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali poszukiwanego listem gończym 35-letniego obywatela Rumunii, który w dwóch mieszkaniach miał około 20 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Biegły we wstępnej opinii dotyczącej tylko części z zabezpieczonych substancji określił, że policjanci zabezpieczyli 60 tys. porcji konsumpcyjnych amfetaminy, marihuany, exstasy, klefedronu, a także ponad 3 tys. sztuk tabletek i kartoników psychotropowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty handlu narkotykami i uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Wczorajszą decyzją sądu podejrzany na najbliższy miesiąc trafił do aresztu. Po tym czasie zgodnie z wydanym listem gończym trafi on do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe dwa lata.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku prowadząc czynności związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej, uzyskali informację o tym, że gdańszczanin przechowuje w mieszkaniu znaczne ilości narkotyków. We wtorek po południu policjanci weszli do jednego z bloków w dzielnicy Wrzeszcz, w którym mieszkał 35-letni obywatel Rumunii. Już na klatce schodowej kryminalni wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. W trakcie przeszukania pomieszczeń należących do gdańszczanina funkcjonariusze zabezpieczyli szacunkowo 20 kg różnego rodzaju narkotyków oraz wagę elektroniczną i gotówkę w wysokości prawie 12 tys. zł. Podczas interwencji w mieszkaniu podejrzanego przebywał 37-letni gdańszczanin, który miał przy sobie ponad 60 porcji marihuany i kokainy, które kupił od 35-latka. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Po sprawdzeniu danych obywatela Rumunii okazało się, że jest on poszukiwany przez sąd listem gończym i ma do odbycia dwuletni wyrok za przestępstwo narkotykowe.

Zabezpieczone środki odurzające i psychotropowe przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii, dotyczącej tylko części z zabezpieczonych substancji określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków: 60 tysięcy porcji konsumpcyjnych amfetaminy, marihuany, exstasy, klefedronu, a także ponad 3 tysiące sztuk tabletek i kartoników psychotropowych. Pozostałe substancje są jeszcze badane przez biegłego i w najbliższym czasie wyda on kolejną opinię w zakresie ilości zapieczonych narkotyków.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi, by przedstawić 35-latkowi zarzuty handlu narkotykami oraz uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i psychotropowych. Wczoraj, 27.04.2023 roku, sąd zadecydował, że podejrzany najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Następnie zgodnie z treścią listu gończego trafi do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe dwa lata. Zatrzymany 37-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków i został objęty policyjnym dozorem.

Za uczestniczenie w obrocie znaczną ilością narkotyków grozi do 12 lat więzienia. Za udzielanie narkotyków innej osobie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi do 10 lat więzienia. Posiadanie narkotyków to czyn zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.