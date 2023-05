Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Data publikacji 01.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 2 maja to wyjątkowy dzień dla Polek i Polaków. Każdego roku świętujemy wówczas Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia eksponujemy Biało-Czerwoną w oknach czy na balkonach mieszkań i domów. Ten gest to wyraz naszego patriotyzmu i dumy z tego, że jesteśmy Polakami.

Biało-Czerwona jest symbolem, który jednoczy rodaków, dając świadectwo naszej przynależności narodowej. Jest symbolem polskiej państwowości.

Flaga towarzyszy nam zarówno w wydarzeniach wyjątkowo podniosłych, jak i dramatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie Polacy pragną wyrazić łączność z polską wspólnotą.

2 maja jest również Dniem Polonii i Polaków za Granicą.



Miniprzewodnik „Biało-Czerwona”



Od wielu lat zasady prezentowania flagi RP zgodnie z tradycją i honorem propaguje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.



Specjalny miniprzewodnik „Biało-Czerwona”, który powstał w MSWiA, zawiera zasady, którymi powinniśmy się kierować, by w odpowiedni sposób eksponować flagę Rzeczypospolitej.

W publikacji zostały pokazane między innymi różnice między flagą a barwami narodowymi. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Warto pamiętać, że popularny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców obserwujących zawody sportowe jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych. Te ostatnie nie mają określonych proporcji, zatem nie jest to flaga państwowa. Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych np. poprzez noszenie ich w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu.Miniprzewodnik MSWiA przypomina, że na terenie RP flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami.



Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Te oraz inne ciekawe informacje związane z polskimi barwami narodowymi znajdują się w miniprzewodniku, który jest dostępny do pobrania.



Źródło: MSWiA