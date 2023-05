Policjant w czasie urlopu zatrzymał poszukiwanego za przestępstwa narkotykowe Data publikacji 02.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mimo urlopu, nie pozostał obojętny. Spostrzegawczość oraz szybka reakcja policjanta ze Szprotawy doprowadziła do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary ponad jednego roku pozbawienia wolności. 45-letni mężczyzna trafił do zakładu karnego. To nie pierwsza reakcja tego policjanta po służbie. Wcześniej już też wykazywał się dużą aktywnością w czasie wolnym.

W piątek, 28 kwietnia 2023 roku, młodszy aspirant Andrzej Szykuła, asystent zespołu dzielnicowych Komisariatu Policji w Szprotawie będąc na urlopie zobaczył idącego mężczyznę, który przypominał osobę poszukiwaną. Policjant nie pozostał obojętny, od razu postanowił działać. Pobiegł za nim i go zatrzymał. Następnie skontaktował się z dyżurnym, który po sprawdzeniu danych zatrzymanego w systemach policyjnych potwierdził, że jest on osobą poszukiwaną do odbycia kary roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa, posiadania i udzielania środków odurzających. Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu Policji, gdzie wykonano z nim niezbędne czynności. 45-letni mieszkaniec Szprotawy został przewieziony do zakładu karnego. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji młodszego aspiranta Andrzeja Szykuły poszukiwany nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny.

Do podobnej sytuacji doszło na początku kwietnia, kiedy ten sam policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał również poszukiwanego do odbycia kary za przestępstwa narkotykowe.