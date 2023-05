Wyładowali swoją frustrację na cmentarnych nagrobkach – wandale ustaleni i zatrzymani przez policjantów Data publikacji 02.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komisariatu I w Zielonej Górze zatrzymali dwie osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie kilku nagrobków na cmentarzu miejskim. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, a policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Kilka dni temu, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał informację od osoby, która słyszała dźwięki tłuczonego szkła na cmentarzu miejskim i zauważyła zniszczone nagrobki. Z relacji zgłaszającego mężczyzny wynikało, że udał się w nocy na cmentarz, żeby zapalić znicze na grobie krewnych, a następnie poszedł na spacer wzdłuż ogrodzenia. W pewnej chwili usłyszał głośną rozmowę i tłuczone szkło. Gdy rozmawiający odeszli, mężczyzna wszedł na teren cmentarza, żeby sprawdzić co się stało. Gdy zobaczył stłuczone znicze na grobach, powiadomił Policję. Na miejscu okazało się, że kilka nagrobków jest uszkodzonych. Sprawcy powyrywali przymocowane na stałe wazony, potłukli znicze i uszkodzili kilka płyt imiennych. Policjanci bazując na swoim doświadczeniu rozpoczęli działania operacyjne, żeby ustalić i zatrzymać sprawców. Po kilku godzinach od zdarzenia, mieli już wytypowane osoby, które mogły dokonać tego czynu. Okazało się, że to 32-letni mieszkaniec Zielonej Góry oraz 21-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego. Usłyszeli oni zarzuty dotyczące znieważenia miejsca spoczynku zmarłego. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności. Straty spowodowane przez wandali to co najmniej kilka tysięcy złotych.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

