Podziękowania za współdziałanie z Policją w poszukiwaniach osób zaginionych na Sądecczyźnie Data publikacji 02.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 28 kwietnia br. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. dr Krzysztof Dymura podziękował przedstawicielom służb i organizacji za włączenie się w akcje poszukiwawcze osób zaginionych, które w ostatnim czasie prowadzili sądeccy policjanci na wodach Dunajca i Jeziora Rożnowskiego.

Podczas spotkania zorganizowanego 28 kwietnia br. w sali konferencyjnej sądeckiej jednostki insp. dr Krzysztof Dymura serdecznie podziękował za zaangażowanie sił i środków oraz udział w działaniach poszukiwawczych za osobami zaginionymi na terenie Sądecczyzny. Komendant wręczył listy okolicznościowe st. bryg. Pawłowi Motyce - Komendantowi Miejskiemu Państwowej Staży Pożarnej w Nowym Sączu, Michałowi Słaboniowi – Naczelnikowi Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Jarosławowi Jurczakiewiczowi – Naczelnikowi Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Dariuszowi Gerhardtowi – Prezesowi Zarządu Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Michałowi Gaikowi – Naczelnikowi Grupy Ratownictwa Specjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Grzegorzowi Dankowi – Prezesowi Zarządu Fundacji Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych, a także skierował podziękowania do nieobecnego na uroczystości mł. bryg. Henryka Tarcholika – Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Komendant zwrócił się do zaproszonych gości m.in. takimi słowami: „Dziękuję za Waszą gotowość do niesienia pomocy i wsparcie sądeckiej Policji specjalistycznym sprzętem, dzięki któremu możliwe były poszukiwania w tak trudnych warunkach na rzece Dunajec i Jeziorze Rożnowskim. Mam nadzieję, że w przyszłości współdziałanie naszych służb i organizacji będzie równie owocne”.

Współpraca sądeckich służb ratunkowych jest na bardzo dobrym poziomie, ponieważ stale doskonalą swoje umiejętności i wspólne działania, m.in. dzięki takim spotkaniom, jak dziś, które są okazją do wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem poszukiwań w terenie. Przedstawiciele służb i organizacji wyrazili chęć kontynuowania podobnych szkoleń w przyszłości, by jeszcze bardziej zacieśnić współpracę i poszerzyć wiedzę m.in. z zakresu wykorzystania w poszukiwaniach nowoczesnego sprzętu.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele kadry kierowniczej sądeckiej komendy.