„Drużyna Nikosia” - policjanci zagrali w meczu charytatywnym dla chorego chłopca

Nikodem to dzielny wojownik, który ma niespełna dwa lata, a już od kilku miesięcy zmaga się z ciężką chorobą jaką jest guz mózgu. Aby, skutecznie walczyć potrzeba zebrać ponad trzy miliony złotych. Niestety ta kwota ciągle rośnie. Chłopiec wymaga specjalistycznego leczenia w USA. Przyjaciele i bliscy Nikodema od początku jego walki z chorobą organizują różnego rodzaju zbiórki mające na celu zebranie wymaganej kwoty. Zorganizowano mecz charytatywny, w którym zagrała Drużyna Nikosia vs Reprezentacja Artystów Polskich. Do pierwszej drużyny powołanie otrzymał aspirant sztabowy Arkadiusz Bąbliński oraz młodszy aspirant Kamil Sygutowski, którzy na co dzień służbę pełnią w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu.