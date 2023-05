52-latek odpowie za wyłudzanie kredytów Data publikacji 02.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do olsztyńskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 52-latkowi. Mężczyzna podając nieprawdziwe dane co do źródła i wysokości dochodów wyłudził pożyczki o łącznej wartości ponad 120 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Zgodnie z kodeksem karnym może grozić mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wyjaśnili okoliczności oszustw kredytowych, do których doszło od września 2021 do stycznia 2022 roku. Z policyjnych ustaleń wynika, że 52-latek w jednym z banków wprowadzając w błąd pracowników wyłudził kilka pożyczek gotówkowych. Mężczyzna przedkładał nieprawdziwe oświadczenia dotyczące źródeł i wysokości uzyskiwanych dochodów, na podstawie których przyznano mu kredyty. 52-latek w ten sposób wyłudził siedem kredytów w łącznej kwocie ponad 120 tysięcy złotych. Sprawa wyszła na jaw, po tym, jak pracownicy banku zorientowali się, że ten sam mężczyzna składając wnioski kredytowe podawał różne źródła dochodu – emerytę, rentę czy dochody pochodzące z umowy o pracę.

Policjanci w trakcie czynności dotarli do 52-latka. Mężczyzna na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa oraz wyłudzenia kredytów, do których się przyznał. Zgodnie z kodeksem karnym może grozić mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.