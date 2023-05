#Pomagamyichronimy Policjanci radomskiej drogówki pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie Data publikacji 02.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W majowy weekend z niewyjaśnionych przyczyn mężczyzna stracił przytomność pod lokalnym sklepem. Zaalarmowani policjanci drogówki, którzy wykonywali niedaleko czynności służbowe, ruszyli mu z pomocą. Dzięki policjantom odzyskał przytomność.

W poniedziałek, 01.05. br. , około godziny 17.00 w miejscowości Klwatka Królewska funkcjonariusze radomskiej drogówki prowadzili kontrole prędkości. W pewnym momencie podbiegł do nich przechodzień i powiedział, że przy pobliskim sklepie mężczyzna stracił przytomność i potrzebuje pomocy. Funkcjonariusze szybko pobiegli na miejsce, gdzie rzeczywiście leżał nieprzytomny człowiek. Policjanci wykorzystując pozyskane w trakcie licznych szkoleń umiejętności, przystąpili do udzielenia mężczyźnie pierwszej pomocy. Jednocześnie na miejsce wezwali zespół ratownictwa medycznego. Okazało się, że człowiek ten oddychał, jednak był nieprzytomny. Funkcjonariusze udrożnili mu drogi oddechowe i zastosowali pozycję bezpieczną. Do przyjazdu pogotowia monitorowali jego stan. Dzięki działaniom policjantów jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego, mężczyzna odzyskał świadomość.