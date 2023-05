Areszt dla 45-latka za ponad 35 kg narkotyków Data publikacji 02.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy gdańskich policjantów na czarny rynek nie trafi ponad 35 kg narkotyków. Funkcjonariusze do tej sprawy zatrzymali 45-letniego mieszkańca Gdańska, którzy usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Decyzją sądu mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Teraz grozi mu nawet 12 lat więzienia.

Kryminalni z komisariatu Policji w Śródmieściu zdobyli informacje o mężczyźnie, który miał przechowywać w mieszkaniu dużą ilość narkotyków. Funkcjonariusze podczas pracy nad tą sprawą ustalili tożsamość podejrzewanego oraz jego adres. W miniony czwartek, 27.05.2023 roku, funkcjonariusze weszli do mieszkania 45-latka i podczas kontroli ujawnili oraz zabezpieczyli dużą ilość narkotyków, m.in. amfetaminę, heroinę oraz klefedron, łącznie ponad 35 kg . Środki odurzające i psychotropowe zapakowane w szczelne foliowe worki były schowane w sportowej torbie.

pPolicjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali na miejscu oględziny, policyjny technik sporządził dokumentację fotograficzną, a zabezpieczone narkotyki zostały przekazane do badań biegłemu sądowemu. 45-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Szczegółowe zbadanie takiej ilości materiału dowodowego wymaga czasu i biegły przygotował wstępną opinię, na podstawie której prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut. Zatrzymany 45-latek odpowie za udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych za co grozi mu nawet 12 lat więzienia. W minioną sobotę sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego trzy miesiące tymczasowego aresztu.

Za uczestnictwo w obrocie narkotykami grozi kara 8 lat więzienia, jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość, wówczas kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia.