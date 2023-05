Dyżurny uratował mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo Data publikacji 02.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawód policjanta to wyjątkowa profesja. Wymaga wiele poświęcenia, ale daje też ogromną satysfakcję, szczególnie w sytuacji kiedy ratuje się ludzkie życie. Wie o tym doskonale dyżurny malborskiej komendy, asp. szt. Grzegorz Fera, który powstrzymał 24-latka chcącego popełnić samobójstwo. Funkcjonariusz zadzwonił do niego i tak prowadził rozmowę, że udało się ustalić, gdzie się znajduje i udzielić mu pomocy.

W niedzielę, 30 kwietnia br., po godzinie 21.00 asp. szt, Grzegorz Fera, który pełnił służbę na stanowisku kierowania malborskiej komendy, otrzymał informację od dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim o powiadomieniu przez dwie kobiety ze Skarszew, że ich znajomy chce popełnić samobójstwo. Z relacji zgłaszających wynikało, że 24-latek wysłał im wiadomość, że zażył dużą ilość tabletek i chce rzucić się pod pociąg. Kobiety nie wiedziały dokładnie gdzie znajduje się mężczyzna wskazały natomiast, że prawdopodobnie jest gdzieś w okolicach Malborka. Sytuacja była o tyle dramatyczna, że młody człowiek miał już za sobą próby samobójcze. Liczyła się każda minuta. Malborski dyżurny podjął błyskawiczne, a co najważniejsze skuteczne działania, które doprowadziły do odnalezienia mężczyzny. Policjant zadzwonił na wskazany numer telefonu i nawiązał rozmowę z 24-latkiem, który był w złym stanie emocjonalnym i twierdził, że odbierze sobie życie. Funkcjonariusz spokojnie podtrzymywał z nim rozmowę tłumacząc mu, że wszystkie problemy da się rozwiązać, jednocześnie próbując ustalić miejsce, w którym znajdował się mężczyzna. Nie przerywając połączenia, wszystkie uzyskane informacje dyżurny przekazał policjantom, którzy pojechali we wskazane miejsce oraz powiadomił pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze znaleźli mężczyznę na terenach kolejowych w Starym Polu, a następnie przekazali go pod opiekę medyków.

Każdy z nas może kiedyś zetknąć się z osobą, która znajduje się właśnie w kryzysie emocjonalnym i każdy z nas jest w stanie udzielić jej wtedy wsparcia, które być może uratuje jej życie. Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych? Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie każdego miasta znajdują się instytucje pomocowe, między innymi miejskie ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

- Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym tel. 800 70 2222;

- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 11;

- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych tel. 116 123;

- Antydepresyjny telefon zaufania, tel. 22 484 88 01.