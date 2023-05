Dzielnicowi z Lubina pomogli mężczyźnie, który na chodniku dostał ataku epilepsji

Zdecydowana i szybka reakcja dzielnicowych z lubińskiej komendy pozwoliła pomóc mieszkańcowi miasta. Mł. asp. Marcin Steciuk i sierż. szt. Piotr Tryba jadąc radiowozem zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę, nad którym pochylał się przechodzień. Funkcjonariusze natychmiast udzielili choremu pomocy przedmedycznej, a od świadków otrzymali informację jak doszło do tego zdarzenia. Po chwili do policjantów dołączyli koledzy ze straży pożarnej, którzy mając profesjonalny sprzęt ratunkowy opatrzyli głowę poszkodowanego. Wezwana przez przechodniów karetka pogotowia ratunkowego zabrała lubinianina do szpitala, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.