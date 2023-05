MisjaMołdawia trwa - razem dla bezpieczniejszego społeczeństwa

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, to dla nas pierwsze takie szkolenie z wykorzystaniem śmigłowca. Chcielibyśmy taki mieć, by móc korzystać z niego w swoich działaniach - mówili zgodnie po pierwszym dniu ćwiczeń z policyjnymi kontrterrorystami i lotnikami z Polski funkcjonariusze z FULGER, oddziału specjalnego mołdawskiej Policji.

Z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk pod czujnym okiem instruktorów z CPKP "BOA" ćwiczą m.in. desant i ewakuację w przyziemieniu, a w dalszej kolejności w lekkim zawisie i z wykorzystaniem technik linowych. Oprócz tego przy wsparciu naszych kontrterrorystów doskonałą umiejętności strzeleckie i poznają taktykę ochrony osób, w tym VIP-ów.

Siedmiu policyjnych instruktorów z CPKP "BOA" oraz czterech lotników (dwóch pilotów i dwóch crew chiefów) z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP dzieli się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami z mołdawskimi funkcjonariuszami z jednostki FULGER. Zaplanowane warsztaty potrwają do piątku i pozwolą przygotować się naszym kolegom z Mołdawii do działań w realnych sytuacjach, w tym zwiększyć umiejętności w zakresie prowadzenia działań kontrterrorystycznych i przygotować się do zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze zbliżającym się Szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii.

Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska, BKS KGP

Foto: kom. Piotr Świstak, BKS KGP