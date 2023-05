Niebezpieczne zderzenie osobówki z motocyklem zarejestrowane przez monitoring – uważajmy na drodze! Data publikacji 04.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Zielonej Górze doszło do groźnego wypadku drogowego. Kierująca osobówką skręcając na skrzyżowaniu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście i doszło do zderzenia. Kierujący jednośladem z urazem nogi trafił do szpitala. Wszystko zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Nagranie publikujemy ku przestrodze.

O tym jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do sygnalizacji świetlnej przekonała się kilka dni temu 26-latka kierująca chevroletem, która w Zielonej Górze jadąc ulicą Bohaterów Westerplatte, chcąc skręcić w ulicę Ułańską, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu na wprost motocykliście i doprowadziła do wypadku. W wyniku zderzenia ucierpiał motocyklista, który ze złamaną nogą trafiła do szpitala. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu, co ułatwiło policjantom wyjaśnienie wszystkich jego okoliczności. Chwila nieostrożności spowodowała, że 26-letnia kierująca będzie odpowiadała za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Zielonogórscy policjanci po raz kolejny przypominają wszystkim kierującym o ostrożnej jeździe i dostosowaniu prędkości do panujących warunków oraz natężenia ruchu. Pamiętajmy, aby podczas jazdy zwracać uwagę na oślepiające słońce, które może utrudniać widoczność i koncentrację. Szczególną ostrożność zachowajmy w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych, a jeśli z jakiegoś względu mamy utrudnioną widoczność, zdejmijmy nogę z gazu.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 4.48 MB)