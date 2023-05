Podsumowanie "majówki" na drogach Data publikacji 04.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas trwającej sześć dni policyjnej akcji na drogach, policjanci odnotowali 306 wypadków, w których śmierć poniosło 26 osób, a 353 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali 1840 nietrzeźwych kierowców.

W czasie działań na drogach w dniach 28 kwietnia – 3 maja 2023 r. na polskich drogach było mniej tragicznych zdarzeń niż w ubiegłoroczny weekend majowy. W analogicznym okresie poprzedniego roku policjanci odnotowali 348 wypadków, 33 ofiary śmiertelne oraz 389 osób rannych.

Niestety znaleźli się tacy, którzy postanowili kierować pojazdami pomimo, że wcześniej spożywali alkohol. Mundurowi udaremnili dalszą jazdę 1840 kierującym, którzy kierowali pojazdami na tzw. „podwójnym gazie”. W ubiegłoroczną "majówke" policjanci zatrzymali 1821 nietrzeżwych kierujących.

Pomimo zakończenia długiego majowego weekendu nadal apelujemy do wszystkich użytkowników dróg, zarówno tych zmotoryzowanych, jak i tych niechronionych o ostrożność, rozsądek, a także rozwagę. Zwracamy się również do motocyklistów, by podróżowali bezpiecznie, zgodnie z przepisami, a nadmierna prędkość i brawura nie stały się przyczyną kolejnej tragedii. Niestety, nie wszyscy pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Bardzo ważna jest na drogach zasada ograniczonego zaufania w stosunku do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Kolejny raz zwracamy się także z apelem, aby nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Konsekwencje takiego zachowania mogą być tragiczne, zarówno dla samych kierujących, ich rodzin, a także innych niewinnych osób poruszających się po drodze.

BRD KGP