Domowa plantacja konopi zlikwidowana Data publikacji 04.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend tatrzańscy i sądeccy kryminalni zatrzymali dwoje mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku 20 i 40 lat, którzy w Zakopanem, w budynku wielorodzinnym uprawiali konopie indyjskie. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli 49 krzewów.

W minioną sobotę, 29.04. br ., policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem wraz z sądeckimi kryminalnymi wytypowali mieszkanie w budynku wielorodzinnym, w którym miała znajdować się domowa plantacja konopi indyjskich.

Już na klatce schodowej dało się wyczuć charakterystyczny zapach konopi. Policjanci zatrzymali młodą kobietę, która szła do wspomnianego mieszkania. W mieszkaniu kryminalni zastali 40-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu tatrzańskiego. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze natrafili na domową plantację konopi wraz z kompletnie wyposażoną infrastrukturą. W specjalnie zaadaptowanym pomieszczeniu w donicach rosło kilkadziesiąt krzewów o wysokości od 50 do 80 cm . Łącznie podczas przeszukania policjanci znaleźli 49 krzewów konopi innych niż włókniste o łącznej wadze około 1 kilograma. Policjanci zabezpieczyli rośliny oraz całość sprzętu, który służył do uprawy krzewów.

Para została zatrzymana i przewieziona do jednostki Policji. W poniedziałek, 01.05.br. 40-letni mężczyzna usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, natomiast młoda kobieta po przesłuchaniu została zwolniona. Prokurator zastosował wobec zatrzymanego 40-latka środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności.