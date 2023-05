Podczas urlopu zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 04.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. Dawid Głowacki z Komisariatu Policji w Barcinie udowodnił, że policjantem jest się zawsze, również podczas urlopu. Funkcjonariusz zatrzymał i uniemożliwił dalszą jazdę pijanemu kierowcy.

Do zdarzenia doszło podczas długie weekendu majowego. W sobotę, 29.04.2023 roku, około 19.00 w Żninie, sierż. Dawid Głowski będąc na urlopie i jadąc prywatnym samochodem zauważył osobowego citroena, którego kierujący miał poważne problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy.

Widzący całą sytuację funkcjonariusz natychmiast zareagował. Wykorzystując moment, kiedy to kierujący citroenem zatrzymał się sierż. Dawid Głowacki natychmiast podszedł do pojazdu i wyjął kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Podejrzenia policjanta potwierdziły się. Podczas rozmowy od mężczyzny wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu. 47–letni mieszkaniec Żnina został przekazany umundurowanym policjantom, którzy przeprowadzili badanie stanu trzeźwości. Kierowca w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Stracił prawo jazdy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.