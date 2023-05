Jechał 209 km/h drogą S8 - zatrzymali go policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Data publikacji 04.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zatrzymali pirata drogowego, który jechał drogą ekspresową S8, z prędkością o 89 km/h większą niż dozwolona w tym miejscu. Kierujący osobowym BMW, na ograniczeniu prędkości do 120 km/h jechał aż 209 km/h. Policjanci na dynamicznie przemieszczającego się kierującego, nałożyli mandat karany w wysokości 2500 złotych, a do jego konta zostało dopisanych 15 punktów karnych.

Do wykroczeń dotyczących zbyt szybkiej jazdy dochodzi zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego dbając o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, każdego dnia podczas pełnionej służby reagują na wszelki przejawy agresywnej jazdy, stosując prawem przewidziane środki. Niestety sprzyjające warunki pogodowe skłaniają niektórych do mocniejszego wciśnięcia pedału gazu.

Mundurowi z drogówki patrolując drogę ekspresową S8, zwrócili uwagę na kierującego poruszającego się znacznie szybciej niż dozwolone w tym miejscu 120 km/h. Funkcjonariusze przy wykorzystaniu nieoznakowanego radiowozu i zainstalowanych w nim urządzeń, dokonali pomiaru prędkości i ku ich zdziwieniu 21-latek jechał swoim BMW, aż 209 km/h. Mężczyzna przekroczył o 89 km/h dopuszczalną w tym miejscu prędkość. Policjanci postanowili jak najszybciej przerwać tę niebezpieczną jazdę, nie dopuszczając być może do kolejnej tragedii na drodze.

21-letni kierujący poczuwał się do winy i nie miał wątpliwości co do naruszenia przez siebie przepisów ruchu drogowego. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci nałożyli na kierującego mandat w wysokości 2500 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 15 punktów karnych.

Mając na uwadze ten i inne tego typu przypadki, funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości. Wciąż jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest nadmierna prędkość.

mł. asp. Paweł Noga

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Opis filmu: Film przedstawiający nagranie z wideorejestratora. Pojazd przekracza prędkość Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.08 MB)