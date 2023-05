Pijany 16-latek trafił do szpitala. Policjanci alarmują! Mogło dojść do tragedii

Policjanci z Lubina zostali poinformowani o pijanym nastolatku leżącym na jednej z ulic miasta. Patrol prewencji, który pierwszy dotarł na miejsce, zastał grupę młodzieży, a pośród nich leżącego 16-latka, niewładnego, niekontaktującego. Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pomocy przedmedycznej, udrażniając drogi oddechowe i jamę ustną z treści żołądka. Mundurowi kontrolowali funkcje życiowe nastolatka do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Wezwani na miejsce medycy zdecydowali, że chłopiec wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają, jak doszło do tego zdarzenia, które dla tego chłopaka mogło zakończyć się tragedią. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Policjanci apelują do rodziców o zwiększenie nadzoru nad dziećmi i uświadamianiu im konsekwencji picia alkoholu i zażywania środków odurzających.