Niewybuch z czasów II wojny światowej odnaleziony w lesie w Rytrze Data publikacji 04.05.2023 W poniedziałek 1 maja w miejscowości Rytro jeden z mieszkańców podczas spaceru w lesie znalazł pocisk moździerzowy. Na miejsce wezwano saperów z Krakowa, a do czasu ich przybycia znalezisko zabezpieczali sądeccy policjanci.

Skorodowany niewybuch o długości około 30 cm znalazł podczas spaceru w ryterskim lesie mieszkaniec Sądecczyzny, który natychmiast powiadomił Policję.

W pierwszej kolejności niewybuch sprawdził policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego sądeckiej komendy, który potwierdził, że jest to pocisk moździerzowy, pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Do Rytra wezwano specjalistyczny patrol saperski, a do czasu jego przybycia miejsce, w którym znajdował się pocisk, zabezpieczali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

W czwartek, 4 maja 2023 roku przybyła załoga 16. Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa, która sprawdziła znalezisko, a następnie z uwagi na trudny i niedostępny teren, zneutralizowała pocisk na miejscu.

( KWP w Krakowie / sc)