Podziękowanie dla ciechanowskiego dzielnicowego

W minionym tygodniu Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie otrzymał pisemne podziękowanie od ciechanowianki. Kobieta podziękowała dzielnicowemu asp. Cezaremu Figurskiemu za pomoc i wsparcie w trudnej sytuacji życiowej. W nadesłanym piśmie podkreśliła, że ,,taka postawa Pana policjanta to wyjątkowy przykład ofiarności w służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli".

Aspirant Cezary Figurski od 17 lat służy w ciechanowskiej Policji, gdzie od 7 lat pełni funkcję dzielnicowego na terenie miasta Ciechanów. Podczas codziennej służby dba o bezpieczeństwo osób mieszkających na podległym terenie, prowadzi działania profilaktyczne, ściga sprawców wykroczeń, a także przestępstw, ale przede wszystkim służy pomocą w rozwiązywaniu problemów, które mogą dotknąć każdego z nas. Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw i organizowanie doradztwa dla dotkniętych przemocą osób oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to tylko niektóre zadania jakie realizuje dzielnicowy.

W minionym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wpłynął list pochwalny od ciechanowianki, która wyraziła szczególną wdzięczność dla dzielnicowego asp. Cezarego Figurskiego. ,,… z wielkim sercem, empatią a jednocześnie z wielkim profesjonalizmem i swoją kompetencją zaangażował się w sprawy dotyczące problemów w mojej rodzinie(…). Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to najlepszy policjant jakiego miałam możliwość poznać. Pan asp. Cezary Figurski realizuje swoje obowiązki z wielkim zaangażowaniem, profesjonalizmem i poświeceniem się w imię dobra innych. W razie jakichkolwiek problemów mogę zawsze zwrócić się do niego o pomoc. Taka postawa Pana policjanta to wyjątkowy przykład ofiarności w służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli.”

Każde słowa uznania i sympatii ze strony obywateli są dla policjantów bezcenne, bez względu na to, w jakim wydziale pełnią oni służbę. Świadczą one nie tylko o ich zaangażowaniu w ludzkie problemy, ale i o profesjonalizmie.