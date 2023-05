Aresztowani za oszustwa metodą "na policjanta" Data publikacji 05.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabrzańscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Wrocławia podejrzanych o udział w oszustwach metodą "na policjanta". Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, które dotyczyły trzech takich przestępstw. Na wniosek śledczych, Sąd Rejonowy w Zabrzu zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Policjanci z wydziału kryminalnego zabrzańskiej komendy ustalili tożsamość i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 32 lat, którzy brali udział w co najmniej trzech oszustwach metodą "na policjanta". Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu we Wrocławiu. Podejrzanym przedstawiono zarzuty, które dotyczyły oszukania mieszkanki Zabrza oraz dwóch gliwiczanek. Do przestępstw, za które mężczyźni usłyszeli zarzuty, doszło w lutym i marcu br . Oszuści wyłudzili od swoich ofiar łącznie ponad 365 tysięcy złotych. Teraz zatrzymanym grozi kara do 8 lat więzienia. Czynności w sprawie trwają.

Przy okazji tej sprawy policjanci przypominają o środkach ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Pamiętajmy:

Policjanci nie odbierają NIGDY ŻADNYCH PIENIĘDZY.

Policjanci nie przyjmują pieniędzy na przechowanie i nie zabezpieczają ich na specjalnych kontach.

Policjanci nie angażują postronnych osób w „tajne akcje” i nigdy nie żądają wyrzucania pieniędzy przez okna czy pozostawiania w śmietniku.

Jak nie paść ofiarą oszustwa telefonicznego? Pamiętajmy:

Bądźmy ostrożni w kontakcie z nieznajomymi.

Nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom, których nie znamy. Nie ufajmy osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.

Zawsze potwierdzajmy „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście: wykonajmy telefon lub skontaktujmy się bezpośrednio.

Nie działajmy w pośpiechu i ewentualnie odłóżmy termin udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).

Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc (także z zagranicy), grożą utratą pieniędzy. Nie przelewajmy pieniędzy na wskazane konto bankowe przez nieznajomych.

Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie skontaktujmy się z Policją dzowniąc na numer alarmowy 112.

( KWP w Katowicach / mw)

Film Aresztowani za oszustwa metodą na policjanta Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Aresztowani za oszustwa metodą na policjanta (format mp4 - rozmiar 26.31 MB)