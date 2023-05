#Pomagamyichronimy Policyjna eskorta dziecka z krwawiącą raną Data publikacji 05.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z radomskiej drogówki eskortowali samochód, którym ojciec wiózł 4-letniego syna do szpitala. Chłopiec miał mocno krwawiącą ranę i potrzebna była szybka pomoc. Mundurowi, używając sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, pomogli w dotarciu dziecka do szpitala.

We wtorek, 02.05.2023 roku, w miejscowości Milejowice, do policjantów radomskiej drogówki wykonujących czynności służbowe podjechał kierujący audi mężczyzna i poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. W pojeździe znajdował się jego 4-letni synek, który miał mocno krwawiącą ranę brody. Policjanci poinformowali o tym fakcie dyżurnego radomskiej komendy, który natychmiast wydał zgodę na przepilotowanie pojazdu wraz z rannym dzieckiem do szpitala z użyciem sygnałów uprzywilejowania. Do najbliższego szpitala było kilkanaście kilometrów. Chłopiec mocno krwawił i bardzo płakał. Dzięki szybkiej reakcji policjantów w ciągu kilku minut chłopczyk znalazł się pod specjalistyczną opieką lekarzy.

Po raz kolejny radomscy policjanci udowodnili, że można na nich polegać. W służbie i poza nią kierują się hasłem „pomagać i chronić".

( KWP w Radomiu / mw)

Film Policyjna eskorta dziecka z krwawiącą raną Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policyjna eskorta dziecka z krwawiącą raną (format mp4 - rozmiar 9.61 MB)